Chronik

Mutmaßlicher Fahrraddieb flog bei Kontrolle auf

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb im Zuge von Schwerpunktkontrollen in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) gefasst. Im Fahrzeug des 36-Jährigen wurden drei hochpreisige Räder gefunden, für die der Mann keine Rechnungen hatte.