„Speeddating“ für Lehrstellen

Mehr als 50 Jugendliche kamen zum Lehrlingscasting ins Kulturzentrum Mattersburg. Bei verschiedenen Stationen stellten sich die Unternehmen vor und präsentierten ihre Angebote für eine Lehre. Die Jugendliche gingen von Tisch zu Tisch, stellten sich vor und informierten sich.

Betriebe und Lehrlinge an einem Tisch

Das Lehrlingscasting sei eine tolle Möglichkeit, das Handwerk zu zeigen, meinte Orthopädie-Schuhmacher Roman Weninger. Er habe viele Werkstücke mit, viele wüssten ja erst einmal gar nicht, was ein Orthopädie-Schuhmacher überhaupt mache. Der 18-jährige Luca Strobl aus Bad Sauerbrunn war beim Casting, weil er sich beruflich neu orientieren will: „Ich hatte bereits eine Lehrstelle, aber das war nichts für mich, die war am Bau.“ Jetzt interessiere er sich für andere Sachen.

Wirth: Heuer 168 Betriebe und 700 Schüler

Man mache das Lehrlingscasting seit fünf Jahren, um dem Facharbeitermangel entgegenzuwirken, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Andreas Wirth: „Im heurigen Jahr haben wir 168 Betriebe und insgesamt 700 Schüler, die sich informieren, wie eine Lehre ausschauen kann.“ Beim AMS habe man derzeit 128 offene Lehrstellen, das seien 128 Chancen für Jugendliche, jetzt gleich einzusteigen, ergänzte AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Die nächsten Lehrlingscastings finden in Eisenstadt und in Neusiedl am See statt.