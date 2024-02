Tourismus

Baden statt Skifahren: Hochbetrieb in Thermen

Am Faschingswochenende war früher in den Thermen nicht so viel los, das hat sich grundlegend geändert: Am Sonntag herrschte in den heimischen Thermen Hochbetrieb. Einige der angeschlossenen Hotels sind in den Semesterferien so gut wie ausgebucht.