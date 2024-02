19-Jähriger rast mit 120 km/h durch Oberwart

Bei ihren Kontrollen legte die Polizei das Hauptaugenmerk auf Alko- und Drogenlenker, Raser, alle, die ohne Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefonieren und alle anderen Delikte, die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind. Insgesamt wurden 802 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests gemacht. Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 33-jährigen Autofahrer im Bezirk Eisenstadt mit 1,84 Promille festgestellt.

Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden außerdem 138 sonstige Anzeigen erstattet, 121 Organstrafverfügungen ausgestellt, sowie 225 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und 50 Anzeigen wegen zu geringem Abstand erstattet. In Oberwart wurde einem 19-jährigen Raser gleich an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Der Probeführerscheinbesitzer war mit 120 km/h durch das Ortsgebiet gefahren und beschleunigte dann außerhalb des Ortsgebietes auf 200 km/h und fuhr damit doppelt so schnell wie erlaubt. Der Lenker wurde angezeigt.

Im Bezirk Eisenstadt war ein Pkw-Lenker mit 135 km/h durch eine Zone mit einer 70-km/h-Beschränkung gerast. In Oberpullendorf fuhr ein Autofahrer mit 94 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h durch das Ortsgebiet. Beide Lenker wurden angezeigt und Führerscheinentzugsverfahren wurden eingeleitet.

17-Jähriger mit getuntem Motorfahrrad unterwegs

Im Bezirk Eisenstadt wurde ein 17-jähriger, der mit einem Motorfahrrad unterwegs war, angehalten. Bei der Kontrolle am Rollenprüfstand stellte sich heraus, dass er sein Fahrzeug so getunt hatte, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 115 km/h möglich war. Die Kennzeichen wurden abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 17-Jährige bekommt eine Anzeige.