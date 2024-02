SPORT

Bredlinger: Mit persönlicher Bestzeit zu Silber

Leichtathletin Caroline Bredlinger hat am Samstag bei den Balkanmeisterschaften in Istanbul über 800 Meter Silber geholt. In neuer persönlicher Bestzeit musste sich die Trausdorferin hauchdünn der Kroatin Nina Vukovic geschlagen geben.