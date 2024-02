50 Plätze mehr für Mediziner-Basisausbildung

25 Jungmedizinerinnen und -mediziner könnten ab sofort in einer der vier landeseigenen Kliniken in Oberwart, Kittsee, Oberpullendorf oder Güssing mit der neunmonatigen Ausbildung starten, so die Gesundheit Burgenland. Der landeseigene Spitalsbetreiber ermögliche dieses Angebot auch angesichts kolportierter Wartezeiten von bis zu 18 Monaten in der Bundeshauptstadt Wien.

„Recruiting Night“ am 7. März in Klinik Oberwart

Es sei im Burgenland ein Anliegen, möglichst viele Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken auszubilden, um die Versorgung der Bevölkerung wohnortnahe zu gewährleisten, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Gesundheit Burgenland und Gesundheitsreferent. Man werde für alle Interessentinnen und Interessenten am 7. März eine spezielle „Recruiting Night“ in der neuen Klinik Oberwart veranstalten, kündigte der medizinische Leiter der Gesundheit Burgenland, Stephan Kriwanek an.