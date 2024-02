Schilling wirbt im Burgenland um Stimmen

Eindrücke sammeln und „Herzen gewinnen“ waren die erklärten Ziele von Schilling bei ihrem Burgenlandbesuch. „Politik passiert nicht nur in Parlamenten und Gremien, sondern auch bei Familienstammtischen, auf der Straße, bei Demonstrationen und überall dort, wo Menschen sind“, erklärte die Wienerin. Knapp acht Prozent der Stimmen hatten die Grünen bei der vergangenen EU-Wahl im Jahr 2019 erreicht. „Wenn wir dabei bleiben ist das super, wenn es mehr wird auch“, so Schilling.

„Viel Positives“ im Burgenland passiert

Eines der großen politischen Steckenpferde der Grünen, die erneuerbaren Energien, werden im Burgenland schon seit Jahren forciert. Für Schilling zwar ein positives Zeichen, die 23-Jährige sieht aber bei anderen Themen im Burgenland noch Aufholbedarf: „Im Burgenland ist viel Positives passiert, aber man kann gleichzeitig sagen, schauen wir mal nach Wien.“

ORF/Lukas Krenn

Dort habe die SPÖ gezeigt, dass sie eine „ziemliche Betonpartei“ sei. Verbauung und Bodenversiegelung müssten auch im Burgenland verhindert werden, so Schilling.

Schilling: „Werde auf EU-Ebene das Klima vertreten“

Sollte Schilling den Einzug in das EU-Parlament schaffe, wolle sie „laut sein und sehr klare Kante zeigen“. Unter anderem soll der „Green New Deal“ verteidigt werden, der unter anderem den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 einstellen soll. „Ich werde auf EU-Ebene das Klima vertreten und stehe klar für Klimaschutz und den Erhalt der Natur“, erklärte Spitzenkandidatin der Grünen in Eisenstadt.

Heuer nicht bei Opernball-Demo, aber weiter Aktivistin

Schilling war im Vorjahr als Aktivistin auf der Demonstration anlässlich des Opernballs aktiv. Am Donnerstagabend war sie nicht dabei: „Ich war auf dem Weg zur Opernball-Demo, aber habe es zeitlich nicht geschafft. Nächstes Jahr bin ich fix wieder dabei.“

ORF/David Marousek

Sie bleibe aber Aktivistin und sei stolz darauf, was die Klimabewegung in fünf Jahren erreicht habe, sagte Schilling: „Wir haben gestreikt, Petitionen und Volksbegehren gestartet – all das werde ich auch weiterhin machen.“