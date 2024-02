Nationalpark Neusiedler See wird vergrößert

Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel wurde vor 30 Jahren gegründet. Zwischenzeitlich kamen Flächen dazugekommen, aber die angestrebte Erweiterung von 150 Hektar sei die größte seit 1999, betonte Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Nationalparkzentrum in Illmitz. Der Großteil der Erweiterungsflächen befindet sich zwischen dem Neusiedler See und der Gemeinde Illmitz. Auf diesem sogenannten „Seedamm“ gab es früher Weingärten, die mittlerweile stillgelegt wurden.

Das Gebiet sei unter anderem ein Lebensraum für Sandbiene, Kreiselwespe, Südrussische Tarantel und Wiedehopf, hob Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei der Präsentation hervor. Insofern sei die Erweiterung ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Biodiversität, auch vor dem Hintergrund der Klimakrise. „Wir brauchen intakte Lebensräume, um uns anzupassen, und wir müssen den Verlust der Arten stoppen“, sagte Gewessler.

Weitere Flächen sollen folgen

Für die Erweiterung wurden mit den Grundstücksbesitzern Pachtverträge auf 20 Jahre abgeschlossen. Bund und Land nehmen insgesamt 2,5 Millionen Euro in die Hand. Der Weg zur Erweiterung sei nicht immer einfach gewesen, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Erstmals habe man sich dafür entschieden, direkt mit den Grundstücksbesitzern zu verhandeln, um Akzeptanz in der Region zu schaffen. Letztlich habe man aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit unter den Eigentümern erreicht.

Damit sei ein wichtiger Schritt für die langfristige Absicherung des Nationalparks erfolgt, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): „Die Bereitschaft der über 100 Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer, zusätzliche Flächen zur Verfügung zu stellen, zeigt die große Bedeutung des Nationalparks für die Region und ihre Bewohnerinnen und Bewohner.“

Weitere Gespräche werden aktuell noch geführt, sodass die Erweiterung im Endausbau an die 150 Hektar ausmachen wird. Insgesamt umfasst der Nationalpark bisher 9.600 Hektar.

Freude bei Naturschutzorganisationen

Der Naturschutzbund reagierte am Donnerstag erfreut auf die Erweiterung. Diese sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Sicherung des Naturerbes und eine „deutliche Aufwertung des grenzüberschreitenden Schutzgebietes“, hielt Präsidiumsmitglied Alois Lang, selbst langjähriger Mitarbeiter des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel, in einer Aussendung fest. Der Naturschutzbund sprach sich dafür aus, noch weitere Flächen ins Schutzgebiet aufzunehmen.

Aktuelle Flugaufnahme vom Nationalpark

Auch die Umweltorganisation WWF sieht noch weitere Flächen mit Potenzial für den Nationalpark und hofft, dass der Erweiterung österreichweit neue Maßnahmen folgen. „Denn Österreich hat vor allem bei hochwertigen Schutzgebieten enormen Aufholbedarf“, meinte Bernhard Kohler vom WWF. Der Präsident des Umweltdachverbandes, Franz Maier, sprach von einem „Gewinn für den Naturschutz“.