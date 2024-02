Wohnen wie Elvis Presley

Das Haus von Familie Mauser sieht Graceland zum Verwechseln ähnlich. In Weiden am See wohnt die, wie einst der König des Rock ’n’ Roll. Die Familie besuchte etliche Male Graceland in Memphis, um es originalgetreu in Weiden am See nachzubauen. Gebaut wurde mit Handwerkern aus der Umgebung, erzählt Hausherrin Susanne Mauser. „Jeder hat sich so richtig rein getigert in das Projekt, und am Ende waren alle Elvis-Fans“.

Fotostrecke mit 19 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Innen ist man vom Original abgewichen. Das Haus ist aber amerikanisch angehaucht und in jeder Ecke ist Elvis präsent. Susanne Mauser ist schon von Kindesbeinen an ein großer Elvis-Fan. Gänsehaut-Erinnerungen gibt es aus den 1970er Jahren. „Ich habe mit zwölf mit meinem Schulenglisch einen Brief nach Amerika geschickt und Elvis’ Papa hat ihn tatsächlich beantwortet“, erzählt Susanne Mauser. Mittlerweile hat sie eine beachtliche Sammlung mit unterschiedlichsten Fan-Artikeln, darunter ein Radio aus Graceland, auf dem sich der King des Rock ’n’ Roll verewigt hat oder eine Hose, die Elvis getragen hat.

Elvis stets im Herzen

Susanne Mausers Sohn Philipp teilt die Elvis-Leidenschaft seiner Mutter. Er liebt seine Musik. Highlight seiner Sammlung ist eine auf 300 Stück limitierte Schallplatte kanadischer Pressung mit der Unterschrift von Elvis und seiner damaligen Bandmitglieder. Familie Mauser feiert auch jeden Elvis-Anlass, etwa seinen Geburtstag am 8. Jänner. Auch Priscilla Presley ist Susanne Mauser schon begegnet.

Elvis lebt im Herzen seiner burgenländischen Fans weiter. Das nachgebaute Graceland in Weiden am See soll aber keine Pilgerstätte für Elvis-Fans werden, sondern die Ruheoase von Familie Mauser bleiben.