Kritik an Sonderschule im Container

Seit 2013 sind eine Klasse und ein Gemeinschafts- beziehungsweise Aufenthaltsraum der Allgemeinen Sonderschule in Oberwart in Containern untergebracht. Selbst nach dem Spatenstich für den Bildungscampus ist weiterhin keine Lösung des Platzproblems in Sicht. Daher wandten sich verzweifelte Eltern nun an die Medien. Aktuell wird laut Eltern sogar darüber spekuliert aufgrund von Platzproblemen noch einen weiteren Container aufzustellen.

Regelung immer wieder verlängert

Es gebe zu wenig Platz und deswegen seien die Container aufgestellt worden – ohne ein Konzept für eine Erweiterung, kritisierte ein betroffener Vater, der anonym bleiben wollte. Im Burgenland gebe es eine klare gesetzliche Vorgabe, wie lange Container stehen dürften – seines Wissens nach seien das maximal zwei Jahre. Wenn ein Bau für zwei Jahre genehmigt sei, bestehe natürlich rechtlich die Möglichkeit, es zu verlängern, sagte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Das habe man bis jetzt gemacht und jedes Mal bei der Verlängerung die Gemeinde aufgefordert, hier tätig zu werden. „Aber wir können sie nicht zwingen, das vor Ort umzusetzen“, so Zitz.

Gemeinde: Sonderschule soll in Berufsschule einziehen

Die Gemeinde Oberwart als Schulerhalter und die Schulleitung streiten die Platzprobleme nicht ab. Doch die angrenzende Berufsschule werde in absehbarer Zeit frei, weil das Land in den nächsten Jahren mit Berufsschule von Oberwart nach Pinkafeld siedelt, so der Oberwarter Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) zur Frage, warum die allgemeine Sonderschule beim neuen Bildungscampus nicht mitgedacht wurde.

Die Gemeinde plane, das Gebäude der Berufsschule für die Allgemeine Sonderschule zu nutzen und auch umzubauen. Das wäre naheliegend, so Rosner. Dann habe man einen Schulcampus, wo man die Europäische Mittelschule Oberwart, die Poytechnische Schule, die Allgemeine Sonderschule und auch die Volksschule und Musikschule hier in diesem Bereich habe.

Zeitpunkt für Umzug noch völlig offen

Das Land will sich aber nicht festlegen, wann der Umzug der Berufsschule nach Pinkafeld stattfinden wird. Außerdem gebe es diesbezüglich auch keine Zusagen an die Gemeinde. Wann und ob die Allgemeine Sonderschule in die Berufsschule übersiedeln kann, ist alles andere als klar.