Wulkaprodersdorf: Raaberbahn errichtet Lärmschutzwand

Rund um den Bahnhof Wulkaprodersdorf soll es künftig für die Anrainer ruhiger werden. Denn auf einer Länge von rund 200 Metern wird eine Lärmschutzwand errichtet. „Es sind Anregungen aus der Bevölkerung gekommen und wir haben den Gedanken auch schon länger gehabt, dass wir nicht immer nur für unsere Fahrgäste sondern auch für die umliegenden Anrainer die Lebensqualität steigern wollen“, so Stefan Wittmann von der Raaberbahn Technik. Für die Fahrgäste werde es zu keinen Beeinträchtigungen kommen, so Wittmann. Die Baukosten betragen 440.000 Euro. Die Lärmschutzwand soll im Mai fertig sein.

Brücke auf B50 ab Mitte März befahrbar

Sehr weit fortgeschritten sind die Brückenbauarbeiten auf der B50 bei Wulkaprodersdorf. Die Brücke war 60 Jahre alt, eine Sanierung wäre nicht wirtschaftlich gewesen, so Peter Exel von der Baudirektion und deshalb hat man sich für einen Neubau entschlossen. Kurze wetterbedingte Unterbrechungen und die Weihnachtspause haben sich auf den Zeitplan nicht ausgewirkt, so Exel. „Die Brücke wird plangemäß fertig, die Asphaltierungsarbeiten sind eingetaktet. Die Eröffnung wird Anfang bis Mitte März erfolgen“, so Exel.

Die Brücke auf der B16, die über die Wulka führt, ist fertig und seit Wochen wieder für den Verkehr freigegeben. Die Kosten für die beiden Brücken in Wulkaprodersdorf sind mit 2,3 Millionen veranschlagt.