Meilenstein für Gesundheit: 50 Jahre Mutter-Kind-Pass

Im Burgenland kommen jedes Jahr rund 2.200 Kinder zur Welt. Sie alle profitieren vom Mutter-Kind-Pass, einem weltweit vorbildlichen Programm zur Gesundheitsvorsorge. Seit Jahresbeginn heißt der Pass allerdings Eltern-Kind-Pass. Mit den darin vorgesehenen ärztlichen Kontrollen können etwa Risikoschwangerschaften frühzeitig erkannt werden.

Untersuchungen an Bonusgeld gekoppelt

Seit den Anfängen vor einem halben Jahrhundert sind diese Untersuchungen an das Kindergeld gekoppelt. Bonuszahlungen gibt es nur, wenn die ersten zehn Kontrolltermine, von der Schwangerschaft bis zum ersten Lebensjahr des Kindes, absolviert werden. Danach nimmt die Bereitschaft vieler Eltern mit dem Kleinkind zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen signifikant ab. „Da sieht man leider, dass der Österreicher ein Bonusmensch ist. Früher hat es auch mit zwei, drei und vier Jahren eine Bonuszahlung gegeben und als die dann aufgelöst wurde, hat man einen deutlichen Einbruch bei den Untersuchungen bei diesen Altersgruppen gesehen. Und das ist leider auch jetzt noch so“, so Albrecht Prieler, Kinderarzt aus Neufeld an der Leitha.

Eine Nachlässigkeit, die das Kind möglicherweise später teuer bezahlen muss. Denn unerkannt können sich kleine Anomalien zu massiven gesundheitlichen Problemen auswachsen.