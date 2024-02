SPÖ: Doskozil gegen „Große Koalition“

Vor Kurzem hat sich Doskozils Parteikollege und Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für eine solche Große Koalition ausgesprochen – mehr dazu in Kaiser für Rückkehr zu Großer Koalition. Doskozil sprach sich am Dienstag gegen eine Koalition zwischen SPÖ und ÖVP auf Bundesebene aus, da diese „inhaltlich falsch“ sei, so der Landeshauptmann.

Die ÖVP habe in den vergangenen Jahren, sowohl die SPÖ, als auch die FPÖ und die Grünen in der Koalition „verbraucht“. Die Sozialdemokratie dürfe nicht als „Steigbügelhalter“ für die ÖVP herhalten, selbst wenn es jetzt das vordergründige Ziel sei, die FPÖ und Kickl zu verhindern. Laut Doskozil dürfe außerdem nicht vor einer Wahl über eine Koalition diskutiert werden. Stattdessen wäre es wichtig, mit inhaltlichen Themen zu überzeugen, sagte der Landeshauptmann.