Ollersdorf: Dachstuhl ging in Flammen auf

Der Brand brach gegen 1.00 Uhr in der Früh in Ollersdorf aus. Als die Feuerwehrmitglieder am Einsatzort eintrafen, stand der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Oberwart bekämpfte mithilfe der Teleskopmastbühne den Brand von oben. Teile des Daches wurden geöffnet, um Glutnester ausfindig zu machen. Laut Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Gegen 2.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden dürfte jedoch erheblich sein. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Im Einsatz standen die Feuerwehren Ollersdorf, Stinatz und Oberwart mit 42 Mitgliedern und acht Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz und die Polizei.