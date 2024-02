Esterhazy Art Award verliehen

Der Kunstförderungspreis Esterhazy Art Award wird seit 2009 im Zwei-Jahres-Rhythmus für ungarische Künstler bis 45. Jahre vergeben und ist mit 15.000 Euro dotiert. Im Vorjahr wurden dafür 262 Arbeiten eingereicht. 18 Werke schafften es auf die Short-List und diese sind nun im Ludwig Museum Budapest ausgestellt.

Unterschiedliche Motive und Themen

Gideon Horvath, das Künstlerinnenduo Karina Mendreczky und Katalin Kortmann-Jaray sowie Dominika Trapp sind die drei Preisträger des Esterhazy Art Award 2023. An sie ergeht der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Preis zu gleichen Teilen. Die Motive und Themen der Künstlerinnen und Künstler sind dabei sehr unterschiedlich. „Die Künstler halten sich heute nicht mehr an die Standardformate, sondern versuchen neue Wege zu finden“, sagt Ausstellungskurator Vitus Weh.

Esterhazy Art Award

Neue Wege müssen die Künstlerinnen und Künstler auch finden, wenn es um die Inhalte der Kunst geht. Die Kulturszene in Ungarn sei in ihrer Freiheit und Vielfalt zunehmend eingeschränkt und bedroht, daher werde man sie auch weiterhin unterstützen. „Ungarn den Rücken zu kehren ist falsch, Esterhazy hat den Anspruch, die Brücke beizubehalten“, so Weh. Die Ausstellung „Breaking the frame – making future“ ist noch bis 3. März im Ludwig Museum Budapest zu sehen und ab April im Schloss Esterhazy in Eisenstadt.