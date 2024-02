„Ja, Panik“ mit neuem Album

Eine Rückkehr zum Gitarren-Rock legen „Ja, Panik“ auf ihrem siebten Album hin: Die vierköpfige Gruppe hat an „Don’t Play with the Rich Kids“ bewusst nicht zu lange herumgetüftelt.

Gesellschaftskritik und Hoffnungsschimmer

„Es ist ein relativ kurzer, momentaner Ausschnitt von unserem „State of Mind“ und von dem, was uns gerade interessiert und deswegen finde ich hatte es auch was total Frisches und unmittelbares“, sagte Musiker Andreas Spechtl. Verhandelt werden bewährte Themen wie Klasse oder Kapital – gewohnt gesellschaftskritisch und mit Hoffnungsschimmern.

Neues Album von „Ja, Panik“ Eine fixe Größe in der heimischen Musikszene ist die Rockband „Ja, Panik“. Das Quartett hat nun ein neues Album veröffentlicht.

Im neuen Album geht es auch um mentale Gesundheit. „Als ich angefangen habe, konnte man so noch nicht darüber sprechen oder es gab ganz andere Parameter. Ich glaube, noch immer fehlt es in unserer Gesellschaft an schwachen, weinenden Männern“, sagte Spechtl. „Don’t Play with the Rich Kids“ ist ein starkes Album einer nach wie vor prägenden Band – gespickt mit griffigen Zeilen und Melodien – die bleiben wollen.

Dieser Beitrag begleitet die Sendung „Burgenland heute“, ORF 2, 3. Februar 2024.