Virtuelles Training: „Sicherheit am Dach“

Im Vorjahr sind in Österreich 254 Unfälle bei Dacharbeiten passiert. Auf Anregung der Arbeitsinspektorate hat nun die Arbeiterkammer ein virtuelles Schulungsprogramm entwickeln lassen, um Unfällen vorzubeugen, erklärte AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

ORF

Vom Aufstellen von Leitern bis zur Ersten Hilfe

Das Besondere an dem Programm ist, dass verschiedene Situationen am PC, am Laptop oder mittels virtueller Brille simuliert werden können, sagte Projektmitentwicklerin Bernadette Fellner. Angefangen vom richtigen Aufstellen von Leitern, Arbeiten am Dach bis hin zur Ersten Hilfe im Unglücksfall, so Fellner.

ORF

„Wir denken und leben in Bildern“

„Wir haben jetzt nicht nur gemeinsam mit unseren Partnern Simulationen entwickelt, sondern wir haben viele Unterlagen, wie zum Beispiel Merkblätter, Richtlinien, ‚Handbücher‘ in ein spielerisches Format umgesetzt. Das heißt, wir haben diese Inhalte gehirngerecht aufbereitet. Denn wie wir alle wissen, wir sind ‚soziale Tiere‘, das heißt, wir als Menschen, wir denken und wir leben in Bildern“, so Fellner.

ORF

Beteiligt an dem Projekt sind der Arbeiter Samariterbund und die Burgenland Energie. Erhältlich ist die Schulungssoftware kostenlos bei der Arbeiterkammer.