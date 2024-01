VCÖ: Jeder zweite Neuwagen ist ein SUV

Etwas mehr als 3.000 SUV und Geländewagen wurden im Vorjahr im Burgenland neu zugelassen. Seit dem Jahr 2015 hat sich der SUV-Anteil bei Neuwagen fast verdoppelt, gegenüber dem Jahr 2010 sogar verdreifacht. Innerhalb des Burgenlands hat der Bezirk Güssing mit 54 Prozent den höchsten SUV-Anteil, der Bezirk Mattersburg mit 42 Prozent den niedrigsten.

Viele elektrische SUV

Auch bei E-Pkw ist der SUV-Anteil hoch: Zwei Drittel der im Vorjahr im Burgenland neu zugelassenen Elektroautos sind SUV, wie die VCÖ-Analyse zeigt. Die Mobilitätsorganisation weist darauf hin, dass auch Elektroautos SUV einen höheren Verbrauch haben.

Verbrennermotoren mit größtem Anteil

Den größten Anteil an SUV machen mit 42 Prozent aber nach wie vor die Verbrenner aus. Die Zunahme von Gewicht und Motorstärke der Neuwagen hat dazu geführt, dass der reale Spritverbrauch und CO₂-Ausstoß in der EU noch immer so hoch ist wie im Jahr 2010. Der VCÖ fordert bessere Vorgaben auf EU-Ebene für die Autohersteller, damit mehr sparsame Modelle auf den Markt kommen.