Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Das Fahrzeug der 53-jährigen Frau aus Ungarn kam laut Polizei aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer Rechtskurve ins Schleudern. Die Lenkerin konnte den Pkw nicht mehr auf der Straße halten und überfuhr eine Straßenleiteinrichtung. Das Fahrzeug der 53-Jährigen überschlug sich in weiterer Folge und kam letztlich auf der rechten Fahrzeugseite in einem Feld zu stehen.

L332 kurzzeitig komplett gesperrt

Alle drei Insassen – die 53-jährige Lenkerin, sowie ihre beiden Töchter im Alter von 28 und 30 Jahren – wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser nach Eisenstadt und Oberpullendorf gebracht. Die L332 musste für die Fahrzeugbergung kurzzeitig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Draßmarkt, zwei Rettungswagen, zwei First Responder und die Polizei waren im Einsatz.