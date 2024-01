PET-Recycling weiter auf Rekordniveau

Auch im Vorjahr wurden in Müllendorf wieder rund 1,3 Milliarden Plastikflaschen recycelt. Laut Geschäftsführer Christian Strasser war es aber aufgrund der Inflation und der steigenden Energiepreise ein herausforderndes Jahr. „Wir sind sehr froh, dass wir trotz dieser Herausforderungen das Niveau halten konnten und wir gehen 2024 von einer weiteren Steigerung aus“, so Strasser.

ORF/Krenn

Weiter steigende Zahlen wegen Pfandsystem erwartet

Im Vorjahr hat das Unternehmen außerdem eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach des Gebäudes in Betrieb genommen. Damit können zirka zehn Prozent des Energiebedarfs der Recyclinganlage gedeckt werden. Mit Blick auf das Jahr 2025 und die Einführung des Pfandsystems für Einwegflaschen in Österreich erwartet man in Müllendorf weiter steigende Zahlen. „Wenn wir jetzt einen noch saubereren Strom aufgrund des Pfandsystems zur Verfügung haben, dann können wir das System noch weiter ausbauen und erweitern“, so Strasser.

ORF/Krenn

Größerer Ausbau geplant

Unter anderem ist geplant, eine weitere Siloanlage in Betrieb zu nehmen. Außerdem sollen ein neues Mitarbeitergebäude und ein Veranstaltungssaal errichtet werden. Derzeit arbeiten rund 90 Menschen bei PET to PET in Müllendorf.