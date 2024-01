Chronik

Traktor im Wald abgestürzt: Mann schwer verletzt

Am Montag musste die Feuerwehr zu einem Unfall in einem Wald in Wiesen (Bezirk Mattersburg) ausrücken. Ein Mann war mit seinem Traktor von einem Waldweg abgekommen. Er stürzte rund 30 Meter eine Böschung hinunter und wurde schwer verletzt.