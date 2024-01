Übungsfirma: Schüler als Unternehmer

Vom Autozubehör bis zur Werbeberatung – die Auswahl bei der Übungsfirmenmesse ist groß. Rund 350 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land haben in der St. Martins Therme in Frauenkirchen ihre selbst aufgebauten Übungsfirmen präsentiert. „Sie lernen wie man auf einer Messe agiert, wie man Produkte verkauft, wie man so eine Messe vorbereitet – das hat sehr stark mit Marketing zu tun. Und sie sehen auch was andere Übungsfirmen im Land vorbereiten und wie sie ihre Firmen führen“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Fachjury bewertet Firmen

Die Firmen haben die Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht gegründet. Jeder Einzelne übernimmt in den Unternehmen einen anderen Job. Bewertet werden die Firmen von einer Fachjury. Außerdem tauschen sich die Schülerinnen und Schüler untereinander aus. „Die anderen Schülerinnen und Schüler können hier mit einer fiktiven Kreditkarte einkaufen. Es werden Rechnungen erstellt, man wird das Marketing machen und der gesamte Prozess, von der Bestellung bis zur Lieferung einer Ware, wird fiktiv durchgespielt“, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Insgesamt waren knapp 30 unterschiedliche Unternehmen auf der Messe vertreten.