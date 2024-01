Mit Grusel auf die Bestsellerliste

„Scary Harry, der Sensenmann“ und „Vincent, die Fledermaus“ – mit Figuren wie diesen eroberte Kaiblinger ihr junges Publikum. Ihre meist gruseligen Fantasiegestalten leben in aktuell 30 Büchern und insgesamt zehn Buchreihen. Seit zwei Jahren erfindet die Kinderbuchautorin ihre Geschichten in Kemeten.

Zu geistern angefangen hat es aber vor zwölf Jahren in dem Haus in Niederösterreich, in dem die Autorin aufgewachsen war. Das Haus sei mehr als 100 Jahre alt, schon ziemlich morsch und mache viele Geräusche und das habe sie bei einem Besuch bei ihrer Mutter im Alter von 25, 26 dann inspiriert. So sei sie auf „Scary Harry“ in seinem Gruselhaus gekommen, erzählte Kaiblinger.

Bücher in zwölf Sprachen übersetzt

„Scary Harry“ lebt im selben Haus wie die „Vincent, die Fledermaus“. Als Sensenmann, der gemeinsam mit Otto und Emily gegen das Böse kämpft, ist er bereits im 10. Band unterwegs. 2012 verhalf er der Kinderbuchautorin zum Durchbruch. Inzwischen sei „Scary Harry“ in zwölf Sprachen übersetzt worden und sie bekomme immer wieder Leserbriefe, die nach einem neuen Band fragten, so die Autorin. Die Briefe kämen aus den verschiedenen Teilen der Welt, erst unlängst sei einer aus Südafrika eingetrudelt.

Kaiblinger ist sich sicher, auch im Burgenland Inspiration zu finden. Vor ein paar Monaten wurde die bereits zweimal mit dem Leipziger Lesekompass und einmal mit dem Lesestimmenpreis des Österreichischen Büchereiverbandes ausgezeichnete Autorin Mutter eines Sohnes. Von „Vincent“ erscheint im Frühjahr der vierte Band.