Ergotherapie und Logopädie an FH Burgenland

Ab September werden in der Fachhochschule Burgenland in Pinkafeld Fachkräfte für Logopädie und Ergotherapie ausgebildet. Drei Jahre dauern die beiden Bachelorstudiengänge, die in Zukunft eine bessere Versorgung im Burgenland gewährleisten sollen. Denn die durchschnittliche Wartezeit für einen Termin betrage, gemäß einer Studie, bei diesen beiden Berufen vier bis sieben Monaten, so Gesundheit-Departmentleiter Erwin Gollner.

Pro Studiengang gibt es 15 Plätze. Im Bereich der Logopädie werden Probleme, etwa was die Stimme und die Sprache betrifft, behandelt. In der Ergotherapie geht es darum, Menschen nach Unfällen, Erkrankungen und Operationen auf dem Weg zurück in den Alltag zu begleiten.

Bewerbung bis Ende März

Absolventinnen und Absolventen können in den unterschiedlichsten Gesundheitseinrichtungen wie Rehazentren, Pflegeheimen und Krankenhäusern arbeiten. Die Berufsaussichten seien in beiden Bereichen sehr gut, sagte Gollner.

Erste Bewerberinnen und Bewerber für die neuen Studiengänge gibt es bereits. Das Aufnahmeverfahren setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Die Bewerbung kann noch bis 31. März online abgeschlossen werden.