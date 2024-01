Wirtschaft

Burgenland Energie: Strompreis bleibt stabil

Das Fixpreisangebot für Gas- und Stromkunden der Burgenland Energie endet am 31. März. Das betrifft rund 85.000 Kunden. Die Burgenland Energie kündigte am Donnerstag ein neues Angebot an. Der Preis soll zumindest stabil bleiben.