Raser auf der S31 gestoppt

Der Mann aus dem Bezirk Mistelbach in Niederösterreich war mit seinem Auto mit 179 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Der Lenker wurde von der Polizei gestoppt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, und es wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig der Führerschein abgenommen. Die erforderliche Anzeige wurde an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.