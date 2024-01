26.000 Euro Schaden: Diebesbande überführt

Innerhalb von fünf Monaten brachen die drei Männer (27, 27 und 28 Jahre) und eine 27-jährige Frau in Ferienhäuser und Mobilheime in Podersdorf und Weiden am See ein. Sie hatten es hauptsächlich auf Fahrräder, E-Scooter, Kleidung, Elektrogeräte und Bargeld abgesehen.

Bei den Einbrüchen, die von Oktober 2022 bis März 2023 verübt wurden, seien DNA-Spuren sichergestellt worden. Diese führten laut Polizei letztlich zu den drei Männern (27 und 28 Jahre alt) sowie zu der 27-jährigen Frau. Sie dürften die gestohlenen Gegenstände in die Slowakei gebracht und dort verkauft bzw. selbst behalten haben. Die Frau und ein 27-jähriger Mann sind nach Angaben der Landespolizeidirektion bereits im März 2023 bei einem Ladendiebstahl in Niederösterreich festgenommen worden und sitzen in Eisenstadt in Haft. Gegen die beiden anderen wurden Haftbefehle erlassen.