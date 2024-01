Neusiedler See: Neuer Anlauf für Großprojekt

Es ist ein neuer Anlauf der rechtsnationalen Regierung in Ungarn um das Großprojekt. Die beiden vorherigen Genehmigungen hatte ein Gericht in der westungarischen Stadt Györ aus Umweltschutzgründen „kassiert“, berichtete das Onlineportal „SzMo.hu“ am Dienstag.

Schwere Umweltschäden für Schutzgebiet befürchtet

Dennoch startete die Regierung einen neuen Anlauf, um die laut Kritikern mit schweren Umweltschäden einhergehende touristische Investition zu realisieren. Entstehen sollen an dem unter Natura-2000-Schutz stehenden Westufer ein Jachthafen, ein Hotel, Parkplätze und 26 Appartement-Häuser – mehr dazu in Ungarn schreibt Projekt Fertörakos neu aus.

Die ungarische Vereinigung „Freunde des Neusiedler Sees“ hat die Genehmigung angefochten, sodass die Angelegenheit erneut vor dem Györer Gericht behandelt werden soll. Die österreichische Bundesregierung und auch die Landesregierung des Burgenlandes übten von Anfang an immer wieder heftige Kritik an dem Großprojekt.