Glatteis: Neun Verletzte bei Busunfall

Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und feuchtes Wetter sorgten am Dienstagmorgen für spiegelglatte Straßen im Burgenland. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland kam es zu dutzenden Einsätzen im gesamten Land. Im Stadtgebiet von Oberwart musste ein Linienbus gegen 7.00 Uhr in der Früh einem Müllwagen ausweichen. Laut Polizei kam der Bus dabei durch das Glatteis ins Rutschen. Das Fahrzeug kollidierte in weiterer Folge mit einer Betonsäule einer Tankstelle auf einem Betriebsareal.

Neun Verletzte bei Busunfall in Oberwart

Acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen elf und 17 Jahren sowie eine 20-jährige Frau wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie alle wurden ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht. Die Besatzung des Müllwagens blieb bei dem Vorfall unverletzt. Drei Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei waren im Einsatz.

„Es war relativ glatt, obwohl überall gestreut war. Das Salz dürfte nicht gegriffen haben und somit ist der Bus gegen diese Tankstelle gerutscht. Die Gefahr einer Explosion gab es nicht. Wir haben den Brandschutz sichergestellt und mitgeholfen, die Verletzten zu versorgen, bis sie abtransportiert wurden“, sagte Thomas Oswald von der Stadtfeuerwehr Oberwart.

In zahlreichen anderen Gemeinden mussten die Einsatzkräfte ebenso ausrücken, weil Autos in den Straßengraben gerutscht sind – so etwa in den Gemeinden Parndorf, Mattersburg, Pöttelsdorf, Stotzing, Stegersbach, Rehgraben, Deutsch Kaltenbrunn oder Riedlingsdorf.

Erhöhtes Patientenaufkommen in Krankenhäusern

Auch in einigen heimischen Krankenhäusern gab es aufgrund von Stürzen mehr Patientenaufkommen als sonst. So ließen sich am Dienstagvormittag zum Beispiel im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt zahlreiche Menschen nach einem Sturz auf dem Glatteis behandeln. Auch die Traumatologie-Abteilung der Klinik Oberwart meldete am Dienstag ein erhöhtes Aufkommen an Patientinnen und Patienten mit Verletzungen an Armen und Beinen nach Stürzen.

Straßenmeistereien im Dauereinsatz

Schon in der Nacht arbeiteten die Straßenmeistereien im gesamten Land daran, die Straßen für den Verkehr sicherer zu machen. So auch am Stützpunkt in Markt Allhau. „Wir sind derzeit im Großeinsatz. In der Nacht haben wir die Schotterwagen draußen gehabt und momentan sind wir mit drei Salzwagen unterwegs. Die Bergstraßen haben wir zum Teil mit Schotter eingestreut. Seit gestern Abend sind wir durchgehend unterwegs“, sagte Markus Pratscher von der Straßenmeisterei in Markt Allhau.