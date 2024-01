Zechmeister startet in neue Saison

Der Weltcup ist die erste Standortbestimmung des Jahres. Fast die gesamte Weltelite ist am Start. Richard Zechmeister geht gut vorbereitet in die dortigen Bewerbe mit der Luft- und der Schnellfeuerpistole. „Ich bin guter Dinge und körperlich und geistig fit. Ich freue mich schon auf den ersten Wettkampf heuer“, sagte Zechmeister.

Jeder Wettkampf entscheidend für Olympia-Qualifikation

Die Olympia-Qualifikation ist heuer das große Ziel für Richard Zechmeister. Die erste Chance ergibt sich bei der EM in Győr in Ungarn in fünf Wochen. Dort werden zwei Quotenplätze für die Spiele in Paris vergeben. Das Qualifikations-System ist aber so kompliziert, dass es im Endeffekt auf jeden Wettkampf ankommt. „Alle offenen Quotenplätze werden dann über die Weltrangliste vergeben. Das wird Anfang Juni sein. Die Weltranglistenpunkte werden für die letzten Quotenplätze entscheidend sein und von da her zählt natürlich jeder Wettkampf“, so Zechmeister.

Erster Bewerb am Freitag mit der Luftpistole

Zechmeister hat im Rahmen der Vorbereitung auch einige Dinge in seiner Technik verändert hat. "Wir haben Feinheiten bei der Visierung und beim Abzug eingestellt. Ich hoffe, dass sich kleine Fehler damit nicht so sehr auswirken, sagte Zechmeister. Ob sich das schon beim Weltcup in Kairo auswirkt, lässt sich frühestens nach dem ersten Wettkampf am Freitag mit der Luftpistole beurteilen.