Starker Saisonstart für Burgenlands Laufelite

800-Meter-Läuferin Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland lief bei einem Hallen-Wettkampf in Luxemburg auf Platz fünf und erzielte dabei neue persönliche Bestzeit und burgenländischen Landesrekord. Mit einer Zeit von zwei Minuten und 03,87 Sekunden blieb sie fast eine Sekunde unter ihrer bisherigen Bestmarke und sammelte damit schon wichtige Punkte für die Qualifikation zur Europameisterschaft im Sommer.

Bredlinger happy über Ergebnis

„Mit der Zeit bin ich superhappy, weil ich im Vorfeld immer wieder von kleineren Verkühlungen geplagt war und mich im Training in den letzten Wochen nicht immer hundertprozentig fit gefühlt habe. Das Ergebnis gibt mir Sicherheit für die nächsten Rennen“, sagte Bredlinger.

Rolf Meixner

Erfolge für Baxa und Glaser

Bredlingers Vereinskollege Max Baxa lief bei einem Wettkampf in St. Gallen in der Schweiz U18-Landesrekord über die 400-Meter-Distanz. Der erst 15-Jährige gewann den 400-Meter-Juniorenbewerb in 51,21 Sekunden. Baxas Saisonziel ist die Junioren-EM in der Slowakei kommenden Juli.

Marie Glaser von der Leichtathletik Akademie war ebenfalls in St. Gallen am Start. Sie lief im 1000m-Rennen ausschließlich gegen männliche Konkurrenz und erzielte dabei österreichischen U20-Hallenrekord. Die neue Bestzeit lautet 2 Minuten 54,50 Sekunden. Auch die 18-Jährige möchte sich 2024 für ein Großereignis qualifizieren. Im August findet die U20-Weltmeisterschaft in Peru statt.