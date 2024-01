Chronik

Wasserstoff-Projekt: Sorge um Wasserverbrauch unbegründet

Das Burgenland will bis 2030 unabhängig von Energieimporten werden. Ein wichtiger Schritt dahin ist der geplante Bau einer Produktionsanlage für Wasserstoff in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Die Befürchtung des Bauernbundes, die Anlage könnte zu viel Wasser verbrauchen, wird vom Wasserleitungsverband Nord als unbegründet zurückgewiesen.