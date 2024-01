Lehrlingscastings gegen Facharbeitermangel

Mehr als 100 Jugendliche haben sich beim ersten Lehrlingscasting heuer in Oberpullendorf bei 22 Betrieben über Jobmöglichkeiten informiert. Das Prinzip dahinter ist einfach: Lehrstellensuchende werden mit Betrieben, die Lehrlinge brauchen, zusammengebracht und können gleich erste Bewerbungsgespräche führen. Damit will die Wirtschaftskammer dem Facharbeitermangel aktiv entgegenwirken.

Termine im ganzen Land

Die Firma Neudoerfler Office Systems zum Beispiel hat gute Erfahrung mit der Initiative gemacht. Von den rund 20 Lehrlingen im Unternehmen, seien 80 bis 90 Prozent über diese Castings rekrutiert worden, hieß es. In den nächsten Wochen werden Lehrlingscastings verteilt auf das ganze Burgenland stattfinden. Die nächsten Termine sind am 23. Jänner in Jennersdorf und am Tag darauf in Stegersbach, jeweils an der Polytechnischen Schule.