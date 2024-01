Nationalpark Neusiedler See wird 30

Der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel wurde 1993 gegründet und im April 1994 fand die offizielle Eröffnung statt. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 300 Quadratkilometer, etwa zwei Drittel der Fläche liegen auf ungarischem Staatsgebiet.

Blick zurück auf die Eröffnung des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel

Schwieriger Beginn

Aller Anfang war schwierig. Das Projekt wurde vor allem von burgenländischer Seite immer wieder gebremst. Der damalige Landeshauptmann Karl Stix (SPÖ) sagte in seiner Ansprache bei der Eröffnungsfeier im April 1994, dass der Weg in Österreich vielleicht deshalb beträchtlich schwieriger als in Ungarn gewesen sei, weil man es mit „unendlich vielen großen und kleineren Grundeigentümern“ zu tun gehabt habe.

Die Gründung des Nationalparks wurde noch in einem Gasthaus gefeiert. Seit 1996 bietet er mit dem Nationalparkzentrum am Ortsrand von Illmitz eine Informationsstelle für die Besucherinnen und Besucher. Bis zu 50.000 Gäste kommen jährlich ins Zentrum.

Nationalpark-Radweg in der Pipeline

Derzeit arbeite man mit den ungarischen Partnern an einem Nationalpark-Radweg, sagte Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner. Auf ungarischer Seite werde er neu ausgeschildert und adaptiert und auf österreichischer Seite werde das vorhandene Radwege-Netz attraktiviert und mit neuem Informationsmaterial und -tafeln ausgestattet.