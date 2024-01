Unbekannte sprengten Hochstand

Die Explosion dürfte heftig gewesen sein. Durch die Wucht wurden Teile der Jagdkanzel im Umkreis von bis zu 40 Metern rund um die Jagdkanzel verteilt. Der Tatort befindet sich außerhalb des verbauten Ortsgebietes. Verletzt wurde niemand. Laut Zeugenaussagen dürfte sich die Explosion bereits am Mittwochabend, kurz vor 22.00 Uhr, ereignet haben.

Landespolizeidirektion Burgenland

Pyrotechnikreste gefunden

Eine Hausbesitzerin, die in der Nähe wohnt, soll zu diesem Zeitpunkt laut Polizei das Vibrieren ihrer Fensterscheiben wahrgenommen haben. Die Polizei ermittelt in dem Fall gegen unbekannte Täter. Die Holzkanzel, die auf einem rund zwei Meter hohen Podest stand, wurde vollständig zerstört. Bei der Tatortarbeit kam auch eine Drohne zum Einsatz. In der unmittelbaren Umgebung konnten Reste von Pyrotechnik sichergestellt werden. Die Polizei bietet zudem um Hinweise.