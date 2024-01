Politik

Müllendorf: Grüne protestierten gegen Businesspark

Die Grünen haben am Mittwoch gegen den Businesspark in Müllendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung) und dessen Erweiterung um ein zusätzliches Logistiklager protestiert. Insgesamt seien in Müllendorf alleine für Lagerflächen bereits „mehr als 100.000 Quadratmeter Boden vernichtet“ worden, kritisierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.