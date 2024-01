Aus derzeit unbekannter Ursache kollidierten die beiden Pkw am Sonntag auf der S4. Eine Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und konnte anschließend an die Rettung übergeben werden.

Fotostrecke mit 3 Bildern FF Neudörfl FF Neudörfl FF Neudörfl

Der Lenker des anderen Pkw wurde ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Wr. Neustadt gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Neudörfl, Bad Sauerbrunn und Mattersburg.