Chronik

166.000 Euro Schaden: Einbruchsserie geklärt

Eine Serie von Einbruchsdiebstählen mit mehr als 40 Fällen hat die Polizei im Burgenland geklärt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 166.000 Euro. Vier Ungarn sitzen in Haft, einer wurde auf freiem Fuß angezeigt, hieß es am Montag in einer Aussendung.