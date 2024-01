Neuer Hochschullehrgang macht fit für Physik

Mehr als die Hälfte aller Physikstunden in den burgenländischen Mittelschulen werden von fachfremden Lehrkräften unterrichtet, das hat eine Erhebung der Bildungsdirektion ergeben. Aus diesem Grund wurde der Hochschullehrgang „Schwerpunktlehrer:in in Physik“ ins Leben gerufen – eine Kooperation der PH Burgenland, der Bildungsdirektion und dem Land.

Praxisnaher Unterricht

Der neue Lehrgang bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, ihre fachspezifischen Kompetenzen im Physikunterricht in insgesamt vier Semestern zu stärken. Die Lehrveranstaltungen finden an der PH und an verschiedenen Schulstandorten sowohl online als auch in Präsenz statt.

ORF

Im aktuell laufenden Lehrgang sind 16 Lehrerinnen und Lehrer aus burgenländischen Mittelschulen dabei. Der Fokus liegt auf der praxisnahen Vermittlung der Lehrinhalte. Für den Physikunterricht bedeutet das, dass vor allem Experimente eine wichtige Rolle spielen sollen.