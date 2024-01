Interaktive Karte zeigt Geflügelpest-Risikogebiete

Im Burgenland habe es Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln, aber auch bei einzelnen Geflügelbetrieben gegeben, so Eisenkopf in einer Aussendung. In gewissen Regionen dürfen Tiere deshalb nur noch im Stall gehalten werden. Derzeit herrscht in den Bezirken Neusiedl am See, Mattersburg, Güssing und Jennersdorf Stallpflicht, ebenso in der Freistadt Rust und in manchen Orten in den Bezirken Oberpullendorf und Eisenstadt-Umgebung.

Eisenkopf betont dabei, dass für Menschen keine gesundheitliche Gefahr besteht. Doch das Seuchengeschehen müsse rasch eingedämmt werden, deswegen sei es wichtig, dass Hygienemaßnahmen und Empfehlungen ernst genommen werden, appelliert Eisenkopf an die Tierhalter.

Sie verweist auf eine interaktive Karte auf der Website des Landes Burgenland. Diese steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Sie weist Geflügelpest-Risikogebiete im Burgenland aus.

Stallpflicht für Hausgeflügel und weitere Maßnahmen

In jenen Regionen, die gemäß Geflügelpest-Verordnung als „Gebiete mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko“ ausgewiesen sind, muss Geflügel bis auf Weiteres in geschlossenen oder zumindest überdachten Stallungen gehalten werden. Diese Stallpflicht gilt für alle Betriebe und Hobbyhaltungen, die 50 und mehr Tiere halten.

Geflügelbetriebe unter 50 Tieren sind von der Stallpflicht ausgenommen, sofern Enten und Gänse getrennt von anderem Geflügel gehalten werden und sichergestellt wird, dass Geflügel vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt ist (Netze, Dächer) und die Fütterung und Tränkung der Tiere nur im Stall oder unter einem Unterstand erfolgt.