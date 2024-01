Nach VfGH-Urteil: Land bietet Überbrückungshilfen

Die entsprechende Bestimmung im Tierschutzgesetz wird nun mit 1. Juni 2025 aufgehoben. Diese Entscheidung sei ein Erfolg für den Tierschutz und bestätige das Burgenland in seinem eingeschlagenen Weg – „dabei wollen wir möglichst viele Landwirte auf diesen Weg mitnehmen“, so Doskozil.

Besonders tierfreundliche Stallbauten gefördert

Im Zuge des EU-Förderprogramms „Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung“ werden auch besonders tierfreundliche Stallbauten gefördert, heißt es in einer Aussendung. Der maximale Fördersatz beträgt 35 Prozent, für Junglandwirte gibt es einen Förderbonus von zusätzlich fünf Prozent. Die anrechenbaren Kosten betragen maximal 400.000 Euro. Die Anträge für die Investitionsförderung können laufend bei der Landwirtschaftskammer Burgenland eingebracht werden. Sollten die Fördergelder nicht ausreichen, werden die Finanzmittel aufgestockt, so Doskozil, der gleichzeitig vom Bund fordert, dass es weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Bauern geben soll.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf kündigt an, dass man sich künftig stärker mit der Landwirtschaftskammer abstimmen werde, um „effiziente und zielgerichtete Unterstützung für die betroffenen LandwirtInnen zu erreichen“.

Der SPÖ gehe es nicht um den Tierschutz, kritisiert ÖVP-Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif. Im Burgenland sei es für viele Betriebe oft nicht möglich, in mehr Tierwohl zu investieren, da die SPÖ Zu- oder Neubauten in konventioneller Wirtschaftsweise verbiete, so Laschober-Luif.