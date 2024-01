Trübe Aussichten für Industrie

Mit dem Neujahrsempfang wollte die Industrie trotz der Herausforderungen für Zuversicht sorgen – unter anderem mit einem bekannten Gastredner. Der ehemalige Parteichef der NEOS Matthias Strolz hielt beim Neujahrsempfang eine Art Motivationsrede.

„Ausblick wird schwächer“

Seit Monaten gibt die wirtschaftliche Entwicklung wenig Grund zur Zuversicht. Die Präsidentin der IV Burgenland, Adelheid Adelwöhrer, verwies auf die Ergebnisse der vierteljährlich durchgeführten Konjunkturumfragen. Es habe sich im ersten Halbjahr ganz gut entwickelt, im dritten Quartal sehe man allerdings die Tendenz einer Rezession. Daten für das vierte Quartal gäbe es noch nicht. „Der Ausblick wird etwas schwächer“, so Adelwöhrer.

Keines der rund 150 Industrieunternehmen im Burgenland rechnet laut jüngster Umfrage in den nächsten Monaten mit einer guten Geschäftsentwicklung – 15 Prozent der Befragten glauben an eine schlechte Entwicklung. Die Politik müsse die Alarmsignale erkennen und handeln, so die Botschaft der IV. Wir brauchen eindeutig eine Senkung der Energiekosten, weil diese in Österreich nach wie vor sehr hoch sind. Außerdem brauchen wir eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten und wir brauchen einen Abbau der Bürokratie.

ORF

Strolz lässt Comeback offen

Die wenig optimistischen Prognosen für 2024 waren den Gästen beim Neujahrsempfang nicht anzumerken – auch Gastredner Strolz nicht, der bekanntlich mit einem Comeback in die Politik liebäugelt. In den kommenden 14 Tagen werde er sich ohne Laptop und Handy zurückziehen, um unter anderem darüber nachzudenken, so Strolz. Noch im Jänner will er seine Entscheidung bekannt geben.