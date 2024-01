Brandalarmierung wurde zu Rätselrallye

Kurz nach 9.00 Uhr Sonntagfrüh wurde die Stadtfeuerwehr Güssing zu einem Fahrzeugbrand in Richtung des Ortsteils St. Nikolaus gerufen. Kaum hatten die Feuerwehrleute ihre sechs Fahrzeuge gestartet, wurden sie von der Polizei in Richtung St. Michael umgeleitet.

Einsatz zunächst abgebrochen

Noch bevor sie am vermeintlichen Brandort ankommen, folgte die nächste Mitteilung von der Polizei: Aufgrund einer Handyortung wurde das brennende Fahrzeug nun zwischen Güssing und Punitz vermutet. Doch weder Polizei noch Feuerwehr konnten das brennende Fahrzeug finden. Das einzige, was die Einsatzkräfte nach einem abgehackten Telefongespräch wussten, war, dass sich das brennende Auto in einem Waldstück stehen soll. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos – die Feuerwehr rückte nach Rücksprache mit der Polizei unverrichteter Dinge wieder ein.

Stadtfeuerwehr Güssing

Ausgebranntes Auto doch gefunden

Gegen 10.45 Uhr erfolgte dann die nächste Alarmierung: Ein Jagdgehilfe hatte den abgebrannten Pkw, die 38-jährige Lenkerin und ihre 43-jährige Beifahrerin mitten in einem Wald bei Ludwigshof, einem weiteren Ortsteil von Güssing, gefunden. Die Feuerwehr konnte nur auf Umwegen mit einem Pinzgauer zum Brandort gelangen.

Laut Polizei waren die zwei Frauen auf dem Weg von Güssing nach Güttenbach, als ein technischer Defekt den Autobrand auslöste. Die beiden Frauen wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Güssing gebracht. Die Lenkerin ist bereits wieder in häusliche Pflege entlassen worden, heißt es von der Landespolizeidirektion.