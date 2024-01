Gunners verlieren gegen Sankt Pölten

Die Gunners gingen schon mit schlechten Vorzeichen in die Partie. Mit Munis Tutu, Daniel Köppel, Derreck Brooks und Edi Patekar fehlten gleich vier nominelle Stammkräfte entweder gesperrt oder verletzungsbedingt. In Anbetracht dieser Umstände zeigten die Gunners aber eine ansprechende Leistung.

Gunners hielten dagegen

Vor allem in den ersten beiden Vierteln konnten die Oberwarter das Spiel lange ausgeglichen halten. „Wir haben heute das ganze Spiel lang das gemacht, was wir uns ausgemacht haben. Wir sind als Mannschaft zusammengeblieben. Wir haben gekämpft, so wie es sich gehört und jeder Spieler hat 100 Prozent gegeben“, sagte Magdy Abou-Ahmed. Nach Seitenwechsel konnte sich Sankt Pölten jedoch entscheidend absetzen.

Die Gunners blieben zwar dran, die Wende wollte aber nicht gelingen. 69:78 lautete der Endstand aus Sicht der Oberwarter. „Sie haben am Ende verdient gewonnen, weil sie sehr viele wichtige Würfe getroffen haben“, so Trainer Horst Leitner. Die Oberwarter liegen derzeit nur auf Rang neun in der Liga und müssen um den Einzug in das Playoff der besten sechs zittern. Nächster Gegner ist am Samstag Wels.

Mattersburg gewinnt

Bereits am Samstag haben die Eisenstädter Dragonz gegen die Kapfenberg Bulls mit 83:105 verloren. Die Dragonz liegen aktuell auf Platz elf in der Tabelle. In der zweiten Basketball Liga feierten die Mattersburg Rocks einen souveränen 91:68 Heimsieg gegen die Basket Flames aus Wien.