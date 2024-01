Familie räumt bei Tennis-Meisterschaften ab

Die Tennis-Landesmeistertitel sind fest in der Hand der Familie Haider-Maurer. Der jüngste im Bunde, Tim, gewann bei den Burschen bis neun Jahren. Seine Schwester Lea gewann mit nur 13 Jahren das Frauenfinale gegen die eigene Mutter und Vater Mario Haider-Maurer gewann das Turnier bei den Herren.

„Meine Tochter Lea spielt mittlerweile ein super Tennis und mein Sohn hat das Finale in der U9 gewonnen, das war ein toller Erfolg. Wenn die Kinder so aktiv dabei sind, bleiben wir als Eltern natürlich auch länger aktiv“, so Mario Haider-Maurer. „Es war besonders gegen die eigene Mutter im Finale zu spielen“, sagte Lea Haider-Maurer im Anschluss an den Final-Erfolg.

ORF/Philip Dirnbeck

Das Finale der Herren war von Beginn an recht einseitig. Mario Haider-Maurer war für sein Gegenüber Markus Riegler einfach zu stark. Nach nicht einmal einer Stunde fixierte der Top-gesetzte Haider-Maurer den 6:0 und 6:1 Sieg. „Es war eine schöne Erfahrung und ich freue mich, dass ich in der allgemeinen Klasse gewinnen konnte. Da ich an Nummer eins gesetzt war, habe ich es mir aber auch ein wenig erhofft“, so Haider-Maurer.

ORF/Philip Dirnbeck

Aufgrund der kurzen Spielzeit blieb dem Familien-Vater noch genug Zeit, das gleichzeitig laufende Frauen-Finale zwischen seiner Frau und seiner Tochter zu sehen, die sich beide nichts schenkten. „Ich sehe jedes Match, dass Lea spielt und weiß daher auch, wie ich ihr theoretisch schaden könnte. Aber sie ist einfach zu souverän gewesen heute“, so Kristin Haider-Maurer. Daher ist es am Ende dann auch eine klare Sache zwischen Mutter und Tochter. Mit einem 6:2 und 6:0 Sieg krönte sich Lea Haider-Maurer zur Landesmeisterin.

ORF/Philip Dirnbeck

Sie sei am Anfang zwar schwer in die Partie gekommen, aber dann sei ihr Spiel immer besser geworden", so Lea Haider-Maurer. Mutter Kristin konnte die Niederlage besonders leicht wegstecken: „Ich habe noch nie so gerne verloren“. Insgesamt waren 112 Spielerinnen und Spieler in allen Altersklassen bei den heurigen BTV-Hallen-Landesmeisterschaften dabei.