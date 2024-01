Experte erwartet sinkende Zinsen

Wer einen Wohnkredit aufnimmt, kann in der Regel zwischen einem fixen oder einem variablen Zinssatz entscheiden. All jene, die eine variable Verzinsung gewählt haben, haben herausfordernde Zeiten erlebt. Die variable Verzinsung steigt nämlich mit dem Leitzins und der ist aktuell auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Finanzkrisen 2000 und 2008. Zuletzt hat die Europäische Zentralbank den Leitzins zehn Mal in Folge erhöht.

Sinkende Zinsen trotz steigender Inflation

Viele Fachleute rechnen nun damit, dass ab Mitte des Jahres die Leitzinsen wieder sinken und das, obwohl die Inflation in Österreich nach wie vor hoch und zuletzt auch gestiegen ist. Diese Erhöhung betreffe allerdings Österreich, die EZB müsse aber für den gesamten Raum der Eurozone entscheiden und hier sei die Inflation insgesamt leicht rückläufig gewesen. „Bis die Zinserhöhung in der Wirtschaft wirkt, dauert es wahrscheinlich sechs, neun, oder vielleicht sogar zwölf Monate“, so Fritz Mostböck, Chef-Analyst der Erste Group, im „Burgenland heute“ Interview mit Raphaela Pint.

Seitens der Erste Group rechnet man mit einem Sinken der Zinsen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte. Der Leitzins würde von 4,5 auf 3,75 Prozent zurückgehen. Bei der EZB selbst hält man sich noch bedeckt. „Wenn die Zinsen trotz sinkender Inflation hoch bleiben, wird das Wirtschaftswachstum geschwächt, weil viele ihr Vermögen auf Sparbüchern anlegen. Die EZB muss deshalb genau aufpassen, was sie macht, denn ich glaube, dass es keinen Sinn macht, die Zinsen hoch zu lassen und gleichzeitig die Wirtschaft abzuwürgen“, so Mostböck. Nur wenn die Inflation weiter sinke, gäbe es auch Potenzial für Zinssenkungen.

Aktien und Unternehmensanteile

Aufgrund der neuen Kreditrichtlinien und hohen Zinsen rät der Chef-Analyst vor allem jungen Menschen in Aktien oder Unternehmensanteile zu investieren. „Am besten in globale Aktienfonds oder Unternehmensanleihen Fonds. Weil man hier einerseits das Risiko regional, aber auch für ein Land und sektoral reduziert“, sagte Mostböck.