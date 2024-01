Neue Aufgabe: Ex-SVM-Profi Lukas Rath spielt künftig für Draßburg

Der Tabellen-Vorletzte aus der Regionalliga Ost hat heute die Verpflichtung des ehemaligen Mattersburg-Verteidigers bekanntgegeben. Der 31-jährige war seit vergangenem Sommer vereinslos. Passende Angebote aus dem Profibereich hat es zuletzt nicht gegeben. Jetzt macht der Routinier aus Winden (Bezirk Neusiedl) den Schritt in die Regionalliga. Nach dem Ende des SV Mattersburg stand Rath bei der Admira und Blau Weiß Linz unter Vertrag.

Wiedersehen mit Patrick Farkas

Lukas Rath hat für den SV Mattersburg 242 Spiele bestritten, davon 167 in der Bundesliga. Jahrelang hat er gemeinsam mit Patrick Farkas für eine möglichst stabile Defensive beim SV Mattersburg gesorgt. Jetzt kommt es zum Wiedersehen der beiden in der Regionalliga Ost. Im vergangenen Herbst ist Patrick Farkas zur SV Oberwart gewechselt. Das direkte Aufeinandertreffen findet dann am 12. April statt.

Lukas Rath soll die Defensive der Draßburger stärken. Im Herbst hat Draßburg die meisten Gegentore der Regionalliga Ost kassiert, nämlich 38.