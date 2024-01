Dragonz überraschen gegen Gunners

Nicht nur aufgrund der drei Siege aus den letzten vier Spielen ging Oberwart als klarer Favorit ins erste Burgenland-Derby des neuen Jahres. Die Gunners starteten auch etwas besser, lagen nach dem ersten Viertel noch mit einem Punkt in Führung. Eisenstadt drehte allerdings das Spiel bis zur Pause. Die Vorentscheidung fiel im vorletzten Abschnitt, als die Dragonz auf 18 Punkte davonzogen. Am Ende feierte man einen 96:81-Heimerfolg gegen die Gunners, den zweiten Sieg heuer im Grunddurchgang.

Top-Sechs rücken für Gunners in weite Ferne

Mann des Abends war der 24-jährige Guard der Eisenstädter Lukas Hahn mit 25 Punkten und zehn Assists. „Der Sieg bedeutet jeden unheimlich viel. Es ist schön, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte“, freute sich Hahn. Erfolgsrezept der Hausherren an diesem Abend waren die Distanzwürfe: Eisenstadt versenkte 15 Dreier, kam auf eine beeindruckende Quote von fast 50 Prozent. „Das kann ein Schlüsselmoment in der Saison sein. Wir wollen den Schwung mitnehmen“, hofft Eisenstadt-Coach Felix Jambor.

Für die Oberwart Gunners stehen die Chancen auf einen Top-Sechs-Platz im Grunddurchgang vor den letzten sechs Partien schlecht. „So können wir auch keines der Top-Teams schlagen. Eisenstadt hat verdient gewonnen“, grübelt Gunners-Coach Horst Leitner. Oberwart liegt in der Tabelle weiterhin auf Rang neun.