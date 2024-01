Neue Programmangebote für Volksgruppen

Das Radioprogramm von Radio Burgenland wird um eine neue Dimension erweitert: Die Einführung der neuen Musiksendung „Musikmosaik“ bringt die vielfältigen Klänge in den Sprachen der Volksgruppen direkt in die Wohnzimmer der Hörerinnen und Hörer. Die Burgenlandkroaten, Ungarn, Tschechen, Slowaken und Roma erhalten jeweils eine eigene einstündige Sendung, die im Wechsel jeden Mittwochabend von 20.00 bis 21.00 Uhr beziehungsweise von 21.00 bis 22.00 Uhr auf Radio Burgenland ausgestrahlt wird. Start ist am Mittwoch, dem 3. Jänner 2024.

Mehrsprachige TV-Sendung erstmals in ORF 2

Mit der zukünftigen Erstausstrahlung der mehrsprachigen TV-Sendung „WIR| ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI“ auf ORF 2 präsentiert sich der ORF einmal mehr als die wichtigste mehrsprachige Plattform für die sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich. Die Sendung wird in Zukunft national jeden zweiten Freitag um 10.40 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt und ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer mit fixen deutschen Untertiteln versehen. Start ist am Freitag, dem 19. Jänner 2024, 10.40 Uhr, in ORF 2. Zusätzlich wird die Sendung jeden zweiten Sonntag um 09.00 Uhr in ORF III mit optionalen Untertiteln wiederholt.

„WIR| ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI“ ist eine einzigartige Sendung, die in enger Zusammenarbeit zwischen der Volksgruppenredaktion im ORF Landesstudio Burgenland und der slowenischen Redaktion von ORF Kärnten entsteht. Die Beiträge in den sechs autochthonen Volksgruppensprachen vermitteln ein authentisches und repräsentatives Bild der gesellschaftlichen und sprachlichen Vielfalt in Österreich.

Herics: „Musikmosaik“ fügt sich harmonisch ins Programm

„Mit diesen neuen Programmangeboten wird nicht nur ein breiteres Publikum über die Inhalte und Belange der Volksgruppen in Österreich informiert, sondern es wird auch dem gesetzlichen Erfordernis der Erhöhung des Anteils in den Volksgruppensprachen Genüge getan. Die neue Radiosendung ‚Musikmosaik‘ fügt sich harmonisch in das Programm von Radio Burgenland ein und bringt den Hörerinnen und Hörern Musik in den Sprachen der autochthonen Volksgruppen in Österreich näher“, sagte ORF-Burgenland-Landesdirektor Werner Herics.

Eine neue Sendung aus dem Boden zu stampfen sei immer eine Herausforderung, meinte die Leiterin der Volksgruppenredaktion, Dorottya Kelemen: „‚Musikmosaik‘ konzentriert sich auf die Musik und richtet sich gleichermaßen an Volksgruppenangehörige und jene, die keine der Volksgruppensprachen sprechen.“

Neue Beginnzeiten für TV-Magazine ab 2024

Ab dem Jahr 2024 erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine leichte Veränderung bei den Sendeplätzen der TV-Magazine für die Volksgruppen. Die TV-Sendungen „Adj‘ Isten, Magyarok“ (Ungarisch), „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ (Tschechisch und Slowakisch) und „Romano Dikipe“ (Burgenlandromani) werden ab sofort um 14.05 Uhr statt wie bisher um 13.05 Uhr starten. Die Sendungen werden weiterhin im Wechsel jeden zweiten Sonntag im Monat in ORF 2 Burgenland beziehungsweise Wien ausgestrahlt. Start ist am Sonntag, dem 14. Jänner 2024.

Das kroatische TV-Magazin „Dobar dan Hrvati“ erfährt ebenfalls eine leichte Zeitverschiebung. Ab 2024 startet die Sendung nicht mehr um 13.30 Uhr, sondern um 13.35 Uhr. „Dobar dan Hrvati“ wird jeden Sonntag in ORF 2 Burgenland ausgestrahlt.

Mehr Angebote im Internet

Im Internet wird es täglich mehr Informationen in den Sprachen der Volksgruppen geben, abrufbar über die Homepage volksgruppen.ORF.at. Seit 2023 werden alle Hörfunkmagazine auf Kroatisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch und Burgenlandromani auch als Podcast angeboten, sie können auch gestreamt und über die Radio-Burgenland-App gehört werden. Die TV-Magazine für die Volksgruppen werden ab 2024 auch länger in der ORF-TVthek abrufbar sein.