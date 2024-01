Silvester: Wirtschaftsgebäude in Flammen

Die Einsatzkräfte wurden um 20.58 Uhr alarmiert. Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen, sowie eine Drohne der Feuerwehr Pinkafeld in Lebenbrunn im Einsatz. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte aber verhindert werden. Nach etwa einer Stunde wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht. Verletzte gab es laut Auskunft der Landessicherheitszentrale nicht. Ursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Fotostrecke mit 6 Bildern Drohnenstützpunkt Süd/Pinkafeld Feuerwehr Lebenbrunn Drohnenstützpunkt Süd/Pinkafeld Feuerwehr Lebenbrunn Feuerwehr Lebenbrunn Feuerwehr Lebenbrunn

Mehrere kleinere Brände

Nach Mitternacht kam es dann zu mehreren kleineren Bränden im Burgenland, hieß es am Montagmorgen von der Landessicherheitszentrale. Aus Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurde ein Heckenbrand gemeldet, in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) brannte eine Mülltonne, in Bocksdorf (Bezirk Güssing) gab es einen kleineren Flurbrand und auch in Neusiedl am See löste eine brennende Feuerwerksbatterie einen Feuerwehreinsatz aus.

FF Neusiedl am See

Für Rettungsdienste und Polizei sei die Silvesternacht relativ ruhig gewesen. Verletzungen nach Böllerunfällen seien keine gemeldet worden, hieß es aus der Landessicherheitszentrale.